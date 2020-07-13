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Азербайджан заявляет об обстрелах со стороны Армении

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением по поводу обострения на границе с Арменией. В ведомстве заявили, что с Товузского района было применено крупнокалиберное оружие.

"Начиная с 22.45 (21.45 мск) 12 июля до 00.40 13 июля (23.40 мск, 12 июля) подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа. Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории. Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку", — приводит "РИА Новости" заявление Минобороны Азербайджана.

Отметим, Товзский район находится на границе Грузии, Армении и Азербайджана. До Нагорного Карабаха сотни километров — там обстановка остается спокойной.

Реакция России

Министерство иностранных дел России призвало стороны сохранять сдержанность.

"Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учётом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", — говорится в заявлении МИД.

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