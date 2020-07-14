В Сирии ранены трое российских военнослужащих

Террористы подорвали самодельную бомбу в районе населенного пункта Эриха в Сирии. Взрывное устройство сработало на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля.

Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.

Легкие ранения получили трое российских военнослужащих. Повреждения получили и турецкие военные.