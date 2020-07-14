Террористы подорвали самодельную бомбу в районе населенного пункта Эриха в Сирии. Взрывное устройство сработало на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля.
Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.
Легкие ранения получили трое российских военнослужащих. Повреждения получили и турецкие военные.
"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — сказано в сообщении.
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