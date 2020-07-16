Четверо московских врачей арестованы за торговлю детьми

Четверо врачей отправлены в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Медиков обвиняют в торговле детьми.

Об этом сообщила Ирина Морозова, пресс-секретарь суда.

"Под арестом оказались гинеколог Юлианна Иванова и уролог Артур Ашиков - врачи частной клиники NGC, а также гинекологи Валентина Чернышова и Лилия Панаиоти. По версии следствия, доктора организовали бизнес на услуге суррогатного материнства. Вину свою обвиняемые не признали", - рассказала представитель суда.

По ее словам, обвинение всем четверым предъявлено по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми в составе организованной группы). Под стражей они будут находиться до 14 сентября.

Напомним, что история с суррогатным материнством, по версии следствия, поставленная на поток, вскрылась случайно в конце июня:

врач, придя на плановый осмотр новорожденного, обнаружил в квартире еще четверых младенцев. Уход за всеми ними осуществляли две няни, одна из которых - китаянка.

Сейчас малыши находятся в трех московских детских клиниках. В ими все хорошо: ни патологий, ни следов жестокого обращения нет.