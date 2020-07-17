Четвертый пошел: очередной заммэра Томска попался на взятке

Очередное громкое уголовное дело сотрясает мэрию города Томска.
За неполные 4 года четвертый заместитель градоначальника - Евгений Суриков по безопасности и общим вопросам - стал фигурантом уголовного дела о взятке. По версии следствия, он получил не менее 300 тысяч рублей за "решение вопросов одной гражданки с другими должностными лицами".
Как напомнили сегодня местные СМИ, до Сурикова "на дармовщинку потянуло":
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.