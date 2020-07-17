В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
В сообщении следственного комитета указано, что исполнитель и посредник были арестованы и осуждены на длительные сроки заключения в 2010 году. А вот заказчика установить удалось только сейчас.
Им оказался, как предполагают следователи, 68-летний житель Буинского района. На момент совершения преступления он был районным главой. И ему очень мешала "активная гражданская позиция потерпевшего, обращавшегося в различные инстанции с жалобами на действия подозреваемого".
"Для совершения убийства он обратился к участникам казанской преступной группировки, которым заплатил 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.