Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.

В сообщении следственного комитета указано, что исполнитель и посредник были арестованы и осуждены на длительные сроки заключения в 2010 году. А вот заказчика установить удалось только сейчас.

Им оказался, как предполагают следователи, 68-летний житель Буинского района. На момент совершения преступления он был районным главой. И ему очень мешала "активная гражданская позиция потерпевшего, обращавшегося в различные инстанции с жалобами на действия подозреваемого".