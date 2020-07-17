В ночь с 16 на 17 июня 2018 года в подвале дома в екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. О том, как идет расследование этого преступления, рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следкома.
Поскольку в 2018 году экспертизами было установлено, что найденные останки на самом деле принадлежат членам императорской фамилии, главная задача следствия сегодня - установить виновных в преступлении.
По словам Петренко, следствию по этому делу "еще предстоит значительный объем работы":
"За прошедшие с момента открытия уголовного дела 5 лет, проведен большой объем работы. Сейчас следователи ждут заключения ранее назначенных 37 судебных экспертиз. Лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий по совокупности будет принято процессуальное решение, и дана правовая оценка".
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.