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Силовые структуры » МВД

В ночь с 16 на 17 июня 2018 года в подвале дома в екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. О том, как идет расследование этого преступления, рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следкома.

Поскольку в 2018 году экспертизами было установлено, что найденные останки на самом деле принадлежат членам императорской фамилии, главная задача следствия сегодня - установить виновных в преступлении. 

По словам Петренко, следствию по этому делу "еще предстоит значительный объем работы":

"За прошедшие с момента открытия уголовного дела 5 лет, проведен большой объем работы. Сейчас следователи ждут заключения ранее назначенных 37 судебных экспертиз. Лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий по совокупности будет принято процессуальное решение, и дана правовая оценка".

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