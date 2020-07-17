Следком рассказал, как идет расследование убийства царской семьи

В ночь с 16 на 17 июня 2018 года в подвале дома в екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. О том, как идет расследование этого преступления, рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следкома.

Поскольку в 2018 году экспертизами было установлено, что найденные останки на самом деле принадлежат членам императорской фамилии, главная задача следствия сегодня - установить виновных в преступлении.

По словам Петренко, следствию по этому делу "еще предстоит значительный объем работы":