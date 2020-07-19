Глава Минобороны Молдавии Александр Пынзарь принял участие в военных учениях и попал в необычную ситуацию. Он находился на бронемашине, которая формировала водную переправу. В этот момент из воды вынырнула рыба и ударила его хвостом по лицу.
"Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая", — прокомментировал инцидент министр.
В социальных сетях высмеивают ситуацию и пишут, что Пынзарь "получил леща".
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