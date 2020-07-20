Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, узнал о митингах в свою поддержку из секретной телеграммы, которую ему передал через адвоката лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Об этом рассказал сам адвокат Фургала Борис Кожемякин.
"Сергей Иванович сказал, что он получил телеграмму от Владимира Вольфовича Жириновского. Он не пересказывал подробно ее содержание, мы его не знаем. Но мы поняли, что он знает о происходящих выступлениях, и он высказал свое отношение", — утверждает правозащитник.
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