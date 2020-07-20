Жириновский послал Фургалу секретную телеграмму

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, узнал о митингах в свою поддержку из секретной телеграммы, которую ему передал через адвоката лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Об этом рассказал сам адвокат Фургала Борис Кожемякин.