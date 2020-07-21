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В Адыгее пожизненный срок получил убийца несовершеннолетней девочки

Силовые структуры » МВД

47-летний житель Адыгеи Андрей Курников по приговору суда отправится в колонию особого режима. За убийство 16-летней девушки он проведет за решеткой остаток жизни.

Как следует из материалов уголовного дела, житель Майкопа Андрей Курников, ранее судимый за тяжкое преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "отдыхал" на берегу реки. Увидев девочку со школьным ранцем,которая шла одна, напал на нее с целью изнасилования.

После, испугавшись, что потерпевшая его опознает и придется отвечать за содеянное, Курников задушил девушку. Забрал смарт-браслет и два мобильных телефона. После чего засыпал тело строительным мусором и отправился "гулять" дальше.

Его нашли по сигналу телефона убитой.

Приговором суда Курникову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, мужчина лишен права занимать определенные должности сроком на 15 лет

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