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В Пензенской области прикрыли теневой банк

Силовые структуры » МВД

Правоохранители в Пензенской области расследуют уголовное дело, фигуранты которого в составе организованной группы, осуществляли, по версии следствия, незаконную банковскую деятельность.

Как рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ, "банкиры" обслуживали порядка 200 клиентов - организаций и ИП, работающих в разных сферах торговли и производства.

С виду у "банкиров" все было "официально": арендованные офисы, штат сотрудников. Последние, кстати, понятия не имели о том, что банк, в котором они работают - "липовый".

За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты.

По данным, полученным в ходе расследования, в период с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот теневого банка составил более 330 млн рублей.

В настоящий момент задержаны 5 подозреваемых: 3 заключены под стражу, 2 - под подпиской о невыезде.

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