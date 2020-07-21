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Минобороны: первая российская вакцина от коронавируса готова

Силовые структуры » Министерство обороны

Вакцина от коронавируса, в создании которой принимали участие российские военные,готова.

Об этом сегодня объявил Руслан Цаликов, первый замминистра обороны.

По его словам, оценки результатов проведенных испытаний совместной группой военных специалистов и сотрудников НИИ им.Гамалеи уже сделаны. На момент выписки у всех добровольцев сформирован иммунитет к COVID, все они чувствуют себя хорошо - никаких побочных эффектов нет. 

 

 

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