Минобороны: первая российская вакцина от коронавируса готова

Вакцина от коронавируса, в создании которой принимали участие российские военные,готова.

Об этом сегодня объявил Руслан Цаликов, первый замминистра обороны.

По его словам, оценки результатов проведенных испытаний совместной группой военных специалистов и сотрудников НИИ им.Гамалеи уже сделаны. На момент выписки у всех добровольцев сформирован иммунитет к COVID, все они чувствуют себя хорошо - никаких побочных эффектов нет.