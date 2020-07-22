Дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Казани завершено

В Казани следователями СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби, по обвинению в реабилитации нацизма.

Напомним, Эль-Айюби пытался «протащить» в Бессмертный полк (акция в этом году из-за пандемии проходила онлайн) Адольфа Гитлера, разместив его фото на платформе «Банк памяти» среди фотографий ветеранов войны и тружеников тыла.

Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек у себя дома выращивал растения, содержащие наркотические вещества.

По словам обвиняемого, вину свою признавшего полностью, «к Гитлеру он испытывает личные симпатии», а наркотики «выращивал лично для себя».

Мухаммеду Эль-Айюби предъявлено обвинение по двум статьям УК: