В Казани следователями СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби, по обвинению в реабилитации нацизма.
Напомним, Эль-Айюби пытался «протащить» в Бессмертный полк (акция в этом году из-за пандемии проходила онлайн) Адольфа Гитлера, разместив его фото на платформе «Банк памяти» среди фотографий ветеранов войны и тружеников тыла.
Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек у себя дома выращивал растения, содержащие наркотические вещества.
По словам обвиняемого, вину свою признавшего полностью, «к Гитлеру он испытывает личные симпатии», а наркотики «выращивал лично для себя».
Мухаммеду Эль-Айюби предъявлено обвинение по двум статьям УК:
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.