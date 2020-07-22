В Дагестане пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей многомиллионными хищениями денег из бюджета.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК по Северо-Кавказскому ФО,
в рамках расследования уголовного дела задержаны члены преступного сообщества.
Все они занимали высокие посты в региональных органах власти:
По версии следствия, руководил преступной группой Арсланали Абулмуслимов - адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Как следует из сообщения дагестанских правоохранителей, "работали" мошенники с 2011 года по одной схеме:
Общий ущерб от деятельности банды, по предварительным подсчетам, составил порядка 78 млн рублей.
Сейчас Абулмуслимов и 6 его активных "соратников" заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.