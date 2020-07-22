Дагестан: задержана банда юристов, внаглую воровавшая бюджетные деньги

В Дагестане пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей многомиллионными хищениями денег из бюджета.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК по Северо-Кавказскому ФО,

в рамках расследования уголовного дела задержаны члены преступного сообщества.

Все они занимали высокие посты в региональных органах власти:

в МВД,

в республиканской адвокатской палате,

в Нотариальной палате Республики Дагестан.

По версии следствия, руководил преступной группой Арсланали Абулмуслимов - адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан.

Как следует из сообщения дагестанских правоохранителей, "работали" мошенники с 2011 года по одной схеме:

в суд подавались сфальсифицированные иски от имени людей, якобы, "безвинно пострадавших" из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности и имеющих поэтому право на реабилитацию;

суд на основании представленных документов иски удовлетворял;

с Минфина РФ в пользу "пострадавших" взыскивалась денежная компенсация "морального и имущественного вреда" из средств федерального бюджета;

деньги переводились на открытые участниками преступного сообщества счета в банках.

Общий ущерб от деятельности банды, по предварительным подсчетам, составил порядка 78 млн рублей.

Сейчас Абулмуслимов и 6 его активных "соратников" заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.