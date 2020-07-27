Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверят на причастность к убийству и покушению на убийство.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идёт о преступлениях, совершенных в одном из сел Хабаровского края в 2003 году. В их совершении подозреваются бизнесмены, связанные с ломом черных и цветных металлов.

В уголовном деле фигурировало имя Фургала, однако позже оно было закрыто.