В Москве предотвращен теракт

В Москве была задержана террористическая группировка, планировавшая теракт.

Об этом сообщили в ФСБ. По информации ведомства, операция по задержанию террористов была проведена совместно с МВД и Следственным комитетом.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве", — сообщили представители ФСБ.

Один из задержанных открыл по силовикам и был нейтрализован ответным огнем. Его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках.