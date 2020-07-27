На очередном заседании суда по делу Олега Соколова последний не сдержал эмоций и сорвался на свидетеля.
Одним из свидетелей по делу выступил давний оппонент историка Евгений Понасенков. В ходе заседания он неоднократно назвал подсудимого "Олегом".
"Не Олег, а Олег Валерьевич! Я вам не мальчишка!" — накричал Соколов на Понасенкова.
За своё неадекватное поведение подсудимый получил предупреждение от судьи.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.