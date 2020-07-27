Историк-расчленитель Соколов устроил истерику в суде

На очередном заседании суда по делу Олега Соколова последний не сдержал эмоций и сорвался на свидетеля.

Одним из свидетелей по делу выступил давний оппонент историка Евгений Понасенков. В ходе заседания он неоднократно назвал подсудимого "Олегом".

"Не Олег, а Олег Валерьевич! Я вам не мальчишка!" — накричал Соколов на Понасенкова.

За своё неадекватное поведение подсудимый получил предупреждение от судьи.