В московском Южном Бутове неизвестный устроил стрельбу

Московские полицейские ведут операцию по поиску неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из-за конфликта в Южном Бутово.

В МВД сообщают, что инцидент произошел на улице Телеграфской.