Московские полицейские ведут операцию по поиску неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из-за конфликта в Южном Бутово.
В МВД сообщают, что инцидент произошел на улице Телеграфской.
"В ходе конфликта мужчина открыл огонь, по предварительным данным, из травматического пистолета, по своему оппоненту и, ранив его, скрылся с места происшествия", — добавили в ведомстве.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.