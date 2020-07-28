Прокуратуре в России вернут полномочия по возбуждению уголовных дел.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по законодательству, один из сопредседателей рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

"Есть блок по судебной системе и прокуратуре… Я думаю, кроме того, что будут развиваться поправки Конституции, будут решаться еще какие-то сущностные вопросы. Например, по прокуратуре, вы знаете, в случаях, предусмотренных в законе, они смогут сами возбуждать дела, до этого у них не было такого полномочия. Это не норма прямого действия, но в законе о прокуратуре, скорее всего, это будет", — пояснил парламентарий.