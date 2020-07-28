Бывший следователь из Москвы получил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима.
Соответствующее решение вынес Дорогомиловский районный суд столицы. Обвиняемого признали виновным в получении взятки в 500 тысяч рублей.
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя линейного отдела МВД России на станции Москва — Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере", — сказано в сообщении суда.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.