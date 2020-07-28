Бывшего следователя осудили за взятку в 500 тысяч рублей

Бывший следователь из Москвы получил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима.

Соответствующее решение вынес Дорогомиловский районный суд столицы. Обвиняемого признали виновным в получении взятки в 500 тысяч рублей.