Чиновники от ветеринарии задержаны в Ивановской области за взятки

Двое ответственных за соблюдение ветеринарных санитарно-эпидемиологических норм чиновников задержаны оперативниками СУ по Ивановской области.

Хосров Абдуллаев, главный госветинспектор области, и Иван Иванов, начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, подозреваются в ряде коррупционных преступлений.

Так, по версии следствия, они вместе получили от руководителя одного из предприятий, занимающихся переработкой и производством продуктов, взятку "за оказание общего покровительства".

Ранее, в 2018 году, Абдуллаев пообещал местной супружеской паре фермеров помощь в получении гранта на развитие, за что они заплатили ему 385 тысяч рублей.

Подозреваемые в коррупции задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.