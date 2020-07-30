На сайте Минобороны появился раздел, посвященный 90-летию ВДВ

Министерство Обороны РФ на своем официальном сайте запустило интерактивный раздел "Никто, кроме нас", посвященный 90-летию российской "крылатой пехоты".
Как отмечается в сообщении ведомства, сделано это по случаю 90-летия ВДВ.
В разделе представлена подробная история ставших легендой российской армии "войск дяди Васи", в том числе большое количество исторических документов.
К примеру, положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии от августа 1941 года с правками Иосифа Сталина. Документ определял задачи и структуру нового управления.
Среди архивных документов — копии страниц из журнала боевых действий ВДВ в годы войны, а также сведения о наградах.
Есть в разделе информация и о том, живут "синие береты" сегодня.
Ознакомиться с уникальными документами можно на русском, английском, французском и испанском языках.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.