На сайте Минобороны появился раздел, посвященный 90-летию ВДВ

Министерство Обороны РФ на своем официальном сайте запустило интерактивный раздел "Никто, кроме нас", посвященный 90-летию российской "крылатой пехоты".

Как отмечается в сообщении ведомства, сделано это по случаю 90-летия ВДВ.

В разделе представлена подробная история ставших легендой российской армии "войск дяди Васи", в том числе большое количество исторических документов.

К примеру, положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии от августа 1941 года с правками Иосифа Сталина. Документ определял задачи и структуру нового управления.

Среди архивных документов — копии страниц из журнала боевых действий ВДВ в годы войны, а также сведения о наградах.

Есть в разделе информация и о том, живут "синие береты" сегодня.

Ознакомиться с уникальными документами можно на русском, английском, французском и испанском языках.