Тактические учения военных проходят в горах Кавказа

В рамках летних учений воинских соединений ЮВО стартовали батальонные тактические учения, в которых задействованы военнослужащие воинских частей, расположенных на территории 5 регионов округа.

Об этом рассказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, участие в учениях принимают более 5 тысяч солдат и офицеров артдивизионов. Задействованы батареи реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц и танковых частей.