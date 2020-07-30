Тактические учения военных проходят в горах Кавказа

В рамках летних учений воинских соединений ЮВО стартовали батальонные тактические учения, в которых задействованы военнослужащие воинских частей, расположенных на территории 5 регионов округа.
Об этом рассказали в Минобороны.
По данным военного ведомства, участие в учениях принимают более 5 тысяч солдат и офицеров артдивизионов. Задействованы батареи реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц и танковых частей.
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