В Подмосковье сотрудники морга наживались на родственниках умерших

В подмосковном Орехово-Зуево фигурантами дела о мошенничестве стали сотрудники больницы: два лаборанта и врач-патологоанатом.

Как рассказали в пресс-службе городского ОВД, подозреваемые "систематически" брали деньги с родственников умерших людей "за подготовку тел к захоронению":

"Они говорили гражданам, что деньги, в размере 12,5 тысяч рублей, нужно передать им наличными, а сотрудники морга потом сами проведут их через кассу. На самом деле ни в какую кассу деньги не поступали, или поступали не в полном объеме, поскольку в прейскуранте стоит совсем другая цена услуги — в разы ниже".

Следователям удалось доказать, что мошенническая схема, при всей ее незамысловатости, была успешно поставлена на поток.

Подозреваемые вину признали и дают показания.