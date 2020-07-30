В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий ЧФ

ФСБ задержала в Севастополе военного Черноморского флота. Он передавал украинской разведке сведения, которые составляют государственную тайну, сообщает "Интерфакс".

Информация уходила в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Против военнослужащего ЧФ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Суд избрал меру пресечения для военного — его заключили под стражу. Мужчина может получить срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.