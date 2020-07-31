Генпрокуратура: за полгода коррупционеры "умыкнули" из бюджета 29 млрд

В Генеральной прокуратуре РФ подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.

Коллегия прошла под председательством генпрокурора Игоря Краснова.

Одним из основных вопросов повестки дня стала борьба с коррупцией. Как свидетельствует ведомственная статистика,

установленный ущерб бюджету России от коррупционных преступлений в первом полугодии 2020 года составил 29 млрд рублей — это на 23,7%, чем в аналогичный период прошлого года (тогда из казны "увели" 38,4 млрд);

на 60% ущерб уже возмещён — денег и ценностей у коррупционеров изъято на 2 млрд рублей, что, в свою очередь, в 3 раза больше, чем в 2019 году.

"Стоимость арестованного имущества снизилась с 14,1 млрд до 13,6 млрд рублей (на 3,4%), а сумма денег, стоимость изъятого имущества и ценностей, наоборот, возросла более чем на 190% (с 693,4 млн до 2 млрд рублей)", — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

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