В Генеральной прокуратуре РФ подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.
Коллегия прошла под председательством генпрокурора Игоря Краснова.
Одним из основных вопросов повестки дня стала борьба с коррупцией. Как свидетельствует ведомственная статистика,
"Стоимость арестованного имущества снизилась с 14,1 млрд до 13,6 млрд рублей (на 3,4%), а сумма денег, стоимость изъятого имущества и ценностей, наоборот, возросла более чем на 190% (с 693,4 млн до 2 млрд рублей)", — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
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