Офицерам и прапорщикам отменили годичные контракты

С сегодняшнего дня, 31 июля, вступил в силу закон, отменяющий годичные контракты для офицеров и прапорщиков российской армии.

При этом, как подчеркнули в Минобороны, они смогут, как и раньше, заключать договор (подписывать контракт) на срок от 3 до 10 лет или до наступления предельного возраста пребывания на военной службе. Изменения не коснутся рядовых военнослужащих и сержантов. А также тех, кто продолжает служить после наступления предельного возраста.

Напомним, поправку о контрактах для офицеров, прапорщиков и мичманов президент подписал 1 апреля. Прошло 120 дней с момента опубликования — и она вступила в законную силу.