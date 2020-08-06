Ветеран КГБ СССР обратился к белорусским коллегам

Генерал ФСБ Александр Михайлов обратился сегодня к ветеранам КГБ СССР по поводу 33 российских граждан, арестованных в Белоруссии по обвинению в терроризме.

Он напомнил о том, что ветераны, которые передали свои посты новому поколению, работали вместе с ним в КГБ СССР.

Михайлов попросил ветеранов передать действующим офицерам КГБ Белоруссии, участвующим в беспределе в отношении российских граждан, что чуть позже белорусская власть отправит их "в расход", т.е. освободится от них как исполнителей своей грязной предвыборной провокации.