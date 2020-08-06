Ветеран КГБ СССР обратился к белорусским коллегам

Генерал ФСБ Александр Михайлов обратился сегодня к ветеранам КГБ СССР по поводу 33 российских граждан, арестованных в Белоруссии по обвинению в терроризме.
Он напомнил о том, что ветераны, которые передали свои посты новому поколению, работали вместе с ним в КГБ СССР.
Михайлов попросил ветеранов передать действующим офицерам КГБ Белоруссии, участвующим в беспределе в отношении российских граждан, что чуть позже белорусская власть отправит их "в расход", т.е. освободится от них как исполнителей своей грязной предвыборной провокации.
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