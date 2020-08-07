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Генштаб впервые раскрыл условия применения ядерного оружия

Силовые структуры » Министерство обороны

Газета "Красна звезда" опубликовала статью "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В материале, который был подготовлен Генштабом Вооруженных сил, говорится об условиях применения ядерного вооружения.

В Генштабе отметили, что документ появился в то время, когда Россия пытается сдержать гонку вооружений, которую развязали США. Именно этот факт послужил тому, что российское государство пошло на беспрецедентный шаг и впервые опубликовало видение своей роли в системе безопасности.

Агрессивное поведение США

Исходя их документа, гонку вооружений развязали США несколькими последовательными шагами:

  • выход США из Договора по ПРО в 2002 году;
  • выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году;
  • выход США из Договора по открытому небу в 2020 году.

В Генштабе считают, что целью таких действий США является размещение ракетных комплексов вблизи российских границ и исключение контроля за вооружениями на собственной территории.

Кроме того, США собираются выйти из Договора СНВ-3. Позиция американцев может привести к тому, что под угрозой станут ещё два основополагающих документа, которые сдерживают ядерную катастрофу:

  • Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
  • Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы", — говорится в документе.

Также в документе говорится о военной доктрине США от 2018 года, в которой Россия прямо объявлена противником. В Генштабе считают, что все действия США направлены на "достижение военно-технического превосходства с целью сохранения глобального лидерства".

Оборонительная стратегия России

В документе указаны российские принципы ядерного сдерживания.

  • "Ядерная политика" РФ носит оборонительный характер.
  • Потенциальный противник должен понимать, что в случае агрессии в сторону России и союзников будет нанесен "неприемлемый ущерб в ответном ударе".
  • Приоритетная задача России — поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для сдерживания потенциального противника.
  • Основная военная угроза для России связана с наращиванием систем ПРО и ударных средств различного назначения у границ.
  • Россия разделят потенциальных противников на две группы: государства, обладающие ядерным потенциалом и считающие РФ противником; государства, которые предоставляют первым свою территорию для размещения ракетных комплексов.
  • Россия всегда соблюдала и будет соблюдать международные обязательства в области контроля над вооружениями.

"Красные линии" при ядерном сдерживании

В документе обозначены "красные линии", в случае перехода которых по потенциальному противнику будет нанесен "сокрушительный удар".

"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.
При этом не будет возможности определить тип её оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил", — говорится в статье Генштаба.

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