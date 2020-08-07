Газета "Красна звезда" опубликовала статью "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В материале, который был подготовлен Генштабом Вооруженных сил, говорится об условиях применения ядерного вооружения.
В Генштабе отметили, что документ появился в то время, когда Россия пытается сдержать гонку вооружений, которую развязали США. Именно этот факт послужил тому, что российское государство пошло на беспрецедентный шаг и впервые опубликовало видение своей роли в системе безопасности.
Исходя их документа, гонку вооружений развязали США несколькими последовательными шагами:
В Генштабе считают, что целью таких действий США является размещение ракетных комплексов вблизи российских границ и исключение контроля за вооружениями на собственной территории.
Кроме того, США собираются выйти из Договора СНВ-3. Позиция американцев может привести к тому, что под угрозой станут ещё два основополагающих документа, которые сдерживают ядерную катастрофу:
"Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы", — говорится в документе.
Также в документе говорится о военной доктрине США от 2018 года, в которой Россия прямо объявлена противником. В Генштабе считают, что все действия США направлены на "достижение военно-технического превосходства с целью сохранения глобального лидерства".
В документе указаны российские принципы ядерного сдерживания.
В документе обозначены "красные линии", в случае перехода которых по потенциальному противнику будет нанесен "сокрушительный удар".
"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.
При этом не будет возможности определить тип её оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил", — говорится в статье Генштаба.
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