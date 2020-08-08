Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя

Пенсионерка совершила нападение на своего молодого сожителя. Женщина воткнула в него нож.

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска.

Позже полиция задержала нарушительницу, которая оказалась на 28 лет старше гражданского мужа. Позже выяснилось, что у них возник бытовой конфликт на почве совместного распития алкогольных напитков.