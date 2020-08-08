Пенсионерка совершила нападение на своего молодого сожителя. Женщина воткнула в него нож.
Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска.
Позже полиция задержала нарушительницу, которая оказалась на 28 лет старше гражданского мужа. Позже выяснилось, что у них возник бытовой конфликт на почве совместного распития алкогольных напитков.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Орудие преступления изъято. Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка", — сообщили в Главном Управлении МВД России по Новосибирской области.
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