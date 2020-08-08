Столичные полицейские пытались задержать пьяного мужчину, который повредил кабель на территории храма на Житной улице.
Однако при задержании нарушитель напал на одного из стражей порядка.
"В полицию поступило сообщение о мужчине, который неадекватно и агрессивно ведет себя на территории храма на Житной улице. Прибывшие сотрудники обнаружили пьяного мужчину, который пытался повредить электрический кабель. При задержании он оказал сопротивление и ударил полицейского. Злоумышленника доставили в отдел полиции, проводится проверка", — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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