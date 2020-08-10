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США не просто так уводят солдат из Германии

Силовые структуры

В Пентагоне объяснили решение о выводе части американского контингента из Германии.

"Критика сокращения американских войск в Германии необоснованна, — сказал Марк Эспер, глава военного ведомства США в интервью телеканалу Fox News. — Многие из этих сил просто перемещаются дальше на восток, чтобы служить более эффективным сдерживающим фактором против России".

По его словам, перемещение войск на Восток является логичным, потому что "граница сместилась по мере роста альянса."

Он также обвинил Германию в том, что она не платит свою "справедливую долю" за оборону, отметив, что союзник по НАТО по-прежнему является крупнейшим "получателем" американских войск.

"Это коллективная безопасность, это наша коллективная ответственность противостоять русским", — говорит Эспер.

Напомним, Пентагон планирует вывести треть своих войск, дислоцированных в Германии. Войска будут переброшены в другие страны НАТО, в том числе в Польшу.

"Румыния и прибалтийские страны также могут получить усиление американских войск", — сказал Эспер.

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