Ирак сообщил о гибели двух военных из-за атаки турецкого беспилотника

Иракские военные заявили, что в результате "вопиющей атаки турецких беспилотников" на севере страны убиты двое "высокопоставленных сотрудников Службы безопасности".

Как следует из опубликованного заявления, Анкара в течение нескольких недель совершала налёты на позиции иракских военных:

"Беспилотник нацелился на автомобиль, принадлежащий иракским пограничникам в районе Брадост, к северу от Эрбиля. В результате удара погибли два командира батальона пограничной охраны и водитель автомобиля" (цитата ИА Al Jazeera).

Отмечается, что

"Это первый случай гибели членов регулярных иракских сил с тех пор, как Турция начала трансграничную наземную и воздушную операцию в середине июня против запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК) в горной местности Северного Ирака".

Ирак уже дважды вызывал турецкого посланника в Багдад в знак протеста против операций Анкары на своей территории.

Официального комментария турецкой стороны пока нет.