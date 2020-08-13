США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
По словам представителя израильского военного ведомства, "секретное закрытие воздушного пространства во вторник действительно было заранее запланированным летным испытанием системы вооружения "Стрела": против ракеты-мишени "Спарроу" был использован перехватчик "Стрела-2".
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Израиль уже давно утверждает, что ядерная и баллистическая ракетная программы Ирана представляют собой экзистенциальную угрозу и требуют наращивания военной мощи.
Тегеран, со своей стороны, утверждает, что его ядерные устремления носят чисто гражданский характер, а баллистические ракеты служат сдерживанию иностранной агрессии.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.