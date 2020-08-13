США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.

По словам представителя израильского военного ведомства, "секретное закрытие воздушного пространства во вторник действительно было заранее запланированным летным испытанием системы вооружения "Стрела": против ракеты-мишени "Спарроу" был использован перехватчик "Стрела-2".

автоматический перевод твитта сервисом ЯндексПереводчик

ДЛЯ СПРАВКИ:

Серия перехватчиков противоракетной обороны Arrow находится на вооружении Израиля уже несколько десятилетий, самой последней итерацией является Arrow -3.

Arrow 2 — это тактическая система с максимальной дальностью стрельбы 90 километров, впервые испытанная в 1995 году. Официально он может обнаруживать цели на дальности до 500 км и перехватывать их на высотах от 10 до 50 км.

США внесли значительный вклад в разработку систем противоракетной обороны Arrow, что объясняет присутствие MDO. Многие компоненты системы производятся компанией Boeing.

Две батареи "Стрелы-2" находятся на вооружении израильских сил обороны с 2002 года.

Израиль уже давно утверждает, что ядерная и баллистическая ракетная программы Ирана представляют собой экзистенциальную угрозу и требуют наращивания военной мощи.

Тегеран, со своей стороны, утверждает, что его ядерные устремления носят чисто гражданский характер, а баллистические ракеты служат сдерживанию иностранной агрессии.