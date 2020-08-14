К тем, кто недоплачивает налоги, приходят следователи. С обыском

К руководителям сразу трех ООО, являющихся фигурантами уголовных дел по неуплате налогов, в Кабардино — Балкарии с обыском пришли следователи.
Как следует из материалов следствия, все подозреваемые руководили финансово-хозяйственной деятельностью в Обществах с ограниченной ответственностью и путем мошеннических действий скрывали доходы своих организаций, чтобы не платить налоги, чем нанесли ущерб бюджету:
"Общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет порядка 1 млрд 400 млн рублей. Расследование уголовных дел продолжается", — уточняется в сообщении пресс-службы регионального следкома.
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