К тем, кто недоплачивает налоги, приходят следователи. С обыском

К руководителям сразу трех ООО, являющихся фигурантами уголовных дел по неуплате налогов, в Кабардино — Балкарии с обыском пришли следователи.

Как следует из материалов следствия, все подозреваемые руководили финансово-хозяйственной деятельностью в Обществах с ограниченной ответственностью и путем мошеннических действий скрывали доходы своих организаций, чтобы не платить налоги, чем нанесли ущерб бюджету:

ООО "Ультрамет" недоплатило налогов на сумму более 600 млн рублей,

ООО "Грин Лайн" — более 342 млн рублей,

ООО "Элита" — более 463 млн руб.