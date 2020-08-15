В России объявлен в розыск автор Telegram-канала NEXTA Live, который публиковал информацию о протестах в Белоруссии.
Известно, что создателем канала является Степан Путило. Его уже объявили в розыск в Белоруссии. Теперь его поисками занимаются и российские силовики. Сейчас на канал подписано около двух миллионов пользователей.
Ранее Telegram-канал уже публиковал несколько явных информационных вбросов о бегстве Александра Лукашенко из страны.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.