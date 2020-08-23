Россия готова в сжатые сроки произвести и поставить Турции дополнительную партию комплексов С-400, если турецкая сторона подпишет соответствующий контракт.
Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии зенитно-ракетных систем С-400", — заявил министр.
По словам Мантурова, более конкретные сроки поставок будут решаться в процессе переговоров.
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