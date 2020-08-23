Россия может поставить Турции дополнительную партию С-400

Россия готова в сжатые сроки произвести и поставить Турции дополнительную партию комплексов С-400, если турецкая сторона подпишет соответствующий контракт.

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии зенитно-ракетных систем С-400", — заявил министр.

По словам Мантурова, более конкретные сроки поставок будут решаться в процессе переговоров.