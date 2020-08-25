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Российские военные транспортники смогут приземляться за Полярным кругом

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны России рассматривает возможность создания военных аэродромов из льда в пределах полярного круга.

В настоящее время ведется разработка новой технологии, которая позволит тяжелым самолетам садиться там, где нет асфальтированной взлетно-посадочной полосы.

Об этом рассказал, выступая форуме "Армия-2020", проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук.

"Московский государственный технический университет имени Баумана создал систему, которая использует специальные химические реагенты для изменения структуры льда, позволяя самолетам приземляться. В будущем тяжелые военно-транспортные самолеты типа Ил-76 смогут садиться за Полярным кругом, несмотря на вес около 100 000 кг в пустом состоянии", — сказал Сторожук.

По его словам, в следующем году технология будет испытана в тестовом режиме:

"Прочность ледовой посадочной полосы будет контролироваться волоконно-оптическими датчиками, которые будут поддерживать замерзший лед путем добавления реагентов, когда температура станет слишком высокой".

ДЛЯ СПРАВКИ:

Россия уже давно имеет аэродромы за Полярным кругом. Самая Северная военная база страны, Нагурское, расположена в 1350 километрах к северу от российского города Мурманска, на острове Земля Александры. Нагурское, открытое в 1947 году, использовалось как база для дальних советских бомбардировщиков. В XXI веке авиабаза была обновлена до современных технических характеристик.

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