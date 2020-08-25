СМИ Белоруссии опубликовало видео инцидента на границе с Литвой

Белорусский интернет-портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видео перехвата объекта, летевшего с территории Литвы.
На записи, сделанной из кабины вертолета, хорошо видно, как вертолет приближается к связке воздушных шаров, к которой привязан бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.
Из геопривязки, сделанной автором ролика, понятно, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии.
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Напомним, в понедельник,24 августа, власти двух стран - Белоруссии и Литвы - обменялись взаимными нотами протеста по поводу нарушения воздушного пространства со стороны соседей (подробнее об этом - здесь).
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