Российские силовики получат новые щиты для разгона массовых протестов

Российские силовики получат щит "Легионер" с лазерным прицелом, который не только защищает, но и стреляет резиновыми пулями, светошумовыми гранатами или перцовым газом.

В рекламной брошюре показывается, как легко с таким щитом разгоняются протестующие, вооружённые палками и плакатами на неизвестном языке.

Ранее Росгвардия закупила сотни комплектов акустических щитов "Шёпот" — это система нелетального воздействия, "как в США". В 2018 году силовики закупили лазерные излучатели — два автомобиля с системой лазерного и звукового поражения, чей пугающий внешний вид поразил даже экспертов.

Тогда же для правоохранителей разработали летающий парализатор с электрошоковым или ослепляющим устройством и автомобильный комплекс "Стена" против бунтующих толп.

Также СМИ заявили, что российский ОМОН изучает беспорядки в Белоруссии и Гонконге, чтобы быть готовым к "новым хитростям" протеста типа координации через Телеграм, толп-роёв, салютов и лазеров. Ранее журналисты раскрыли арсенал МВД для подавления беспорядков.