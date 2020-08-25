В МВД РФ назвали участников АУЕ "боевой единицей массовых беспорядков"

Врио замначальника ГУ МВД России Сергей Кравчук в ходе круглого стола в Общественной палате рассказал о возможном участии движения АУЕ* в протестных акциях и массовых беспорядках. По его словам, запрещённое Верховным судом движение может стать "боевой единицей" подобных акций.

"Именно такие группы могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления", — приводит ТАСС слова Кравчука.

МВД ведёт борьбу с АУЕ

Также Кравчук рассказал о профилактических мерах по борьбе с вовлечением малолетних преступников в экстремистское движение. Для начала МВД проводила работу со взрослыми лидерами криминального сообщества.

Кроме того, разработаны меры пропагандистской деятельности в школах и других учебных заведениях.

"Министерством проводится профилактическое мероприятие "Твой выбор", оно ежегодное и направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность", — заявил Кравчук.

* запрещённое в России экстремистское движение