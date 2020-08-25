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Путин уволил замглавы ФСИН

Силовые структуры » ФСБ

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний.

Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний", — сказано в документе.

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