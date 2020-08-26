Профессор Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Василий Буренок заявил, что через 20-30 лет в нашей стране могут появиться боевые системы с автономным управлением. Они смогут самостоятельно уничтожать цели.
Во время "Армии-2020" Буренок рассказал о трёх типах таких боевых систем, которых можно сравнить с роботами:
По мнению экспертов, Россия сможет применять такие боевые системы для охраны государственной границы или важных военных и гражданских объектов. На поле боя такая техника может попасть, если будет стоять на вооружении других стран.
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