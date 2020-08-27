Путин создал резерв российских сил для помощи Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в РФ создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. По его словам, он может быть применён, если ситуация в соседней стране выйдет из-под контроля.

Вместе с тем, Путин отметил, что надеется на мирное решение конфликта в Белоруссии. За помощью к президенту России обратился глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

Протесты в Белоруссии вспыхнули после выборов президента 9 августа. Официально на них победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с результатом в 10%.