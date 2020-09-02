Пентагон признал превосходство Китая по ряду позиций оснащения армии

Китай уже достиг паритета с США — или даже превзошел его — в ряде областей модернизации армии, включая судостроение, баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и комплексные системы ПВО.
Об этом говорится в докладе Пентагона о военном развитии Китая в 2020 году, опубликованном во вторник.
Как следует из текста документа, Министерство обороны США уверено, что
"Пекин будет стремиться создать к середине века армию, равную или в некоторых случаях превосходящую армию США или любой другой великой державы, которую Китай считает угрозой".
Кроме того, в докладе американских военных подчеркивается, что за последние два десятилетия Китай "мобилизовал ресурсы, технологии и политическую волю" для укрепления и модернизации своей армии практически во всех отношениях, и располагает сегодня вооружением российского производства, таким как зенитные системы S-400 или S-300, среди другой военной техники.
"Китай имеет одну из крупнейших в мире сил передовых систем дальнего радиуса действия "земля-воздух", в том числе S-400, S-300 российского производства и систем отечественного производства, которые являются частью его надежной и избыточной архитектуры интегрированных систем ПВО", — отмечается в сообщении.
Пентагон воспринимает военное укрепление Пекина как угрозу региону и его собственным национальным интересам.
Вывод доклада однозначен:
"Китай продолжает подрывать порядок, основанный на международных нормах, для продвижения своих собственных интересов".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.