Пентагон признал превосходство Китая по ряду позиций оснащения армии

Китай уже достиг паритета с США — или даже превзошел его — в ряде областей модернизации армии, включая судостроение, баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и комплексные системы ПВО.

Об этом говорится в докладе Пентагона о военном развитии Китая в 2020 году, опубликованном во вторник.

Как следует из текста документа, Министерство обороны США уверено, что

"Пекин будет стремиться создать к середине века армию, равную или в некоторых случаях превосходящую армию США или любой другой великой державы, которую Китай считает угрозой".

Кроме того, в докладе американских военных подчеркивается, что за последние два десятилетия Китай "мобилизовал ресурсы, технологии и политическую волю" для укрепления и модернизации своей армии практически во всех отношениях, и располагает сегодня вооружением российского производства, таким как зенитные системы S-400 или S-300, среди другой военной техники.

"Китай имеет одну из крупнейших в мире сил передовых систем дальнего радиуса действия "земля-воздух", в том числе S-400, S-300 российского производства и систем отечественного производства, которые являются частью его надежной и избыточной архитектуры интегрированных систем ПВО", — отмечается в сообщении.

Пентагон воспринимает военное укрепление Пекина как угрозу региону и его собственным национальным интересам.

Вывод доклада однозначен: