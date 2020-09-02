Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Куман в "Барселоне" вернул правило Гвардиолы
Жириновский привился от коронавируса
Николас Мадуро: моё убийство одобрено Вашингтоном
Не время создавать новую партию - Цепкало о планах оппозиции РБ
Жена Никиты Михалкова поделилась фотографиями внуков
Эксперт о том, почему Запад любит Тихановскую и ополчился на Лукашенко
Дональд Трамп: поведение Байдена сильно изменилось
Меган Маркл и принц Гарри испортили жизнь соседям
Принц Гарри спешит вернуться на родину

Пентагон признал превосходство Китая по ряду позиций оснащения армии

Силовые структуры » Министерство обороны

Китай уже достиг паритета с США — или даже превзошел его — в ряде областей модернизации армии, включая судостроение, баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и комплексные системы ПВО.

Пентагон признал превосходство Китая по ряду позиций оснащения армии

Об этом говорится в докладе Пентагона о военном развитии Китая в 2020 году, опубликованном во вторник.

Как следует из текста документа, Министерство обороны США уверено, что

"Пекин будет стремиться создать к середине века армию, равную или в некоторых случаях превосходящую армию США или любой другой великой державы, которую Китай считает угрозой".

Кроме того, в докладе американских военных подчеркивается, что за последние два десятилетия Китай "мобилизовал ресурсы, технологии и политическую волю" для укрепления и модернизации своей армии практически во всех отношениях, и располагает сегодня вооружением российского производства, таким как зенитные системы S-400 или S-300, среди другой военной техники.

"Китай имеет одну из крупнейших в мире сил передовых систем дальнего радиуса действия "земля-воздух", в том числе S-400, S-300 российского производства и систем отечественного производства, которые являются частью его надежной и избыточной архитектуры интегрированных систем ПВО", — отмечается в сообщении.

Пентагон воспринимает военное укрепление Пекина как угрозу региону и его собственным национальным интересам.

Вывод доклада однозначен:

"Китай продолжает подрывать порядок, основанный на международных нормах, для продвижения своих собственных интересов".

Последние материалы
Принц Гарри спешит вернуться на родину
Полина Гагарина написала доброе напутствие своему сыну
Актриса Екатерина Волкова о смерти Клюева: не хочу в это верить
Сергей Цеков: Тихановская пытается скрыть свои истинные взгляды
Почему люди ради хайпа готовы на любую глупость
Трамп назвал "домашним террором" акции протеста против полиции в США
Пентагон признал превосходство Китая по ряду позиций оснащения армии
Горбачёв и Лукашенко — чт﻿о общего при всей разнице
Старшая дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни
Требуя запретить фильм Учителя, сын Цоя "дошёл до Путина"
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

Мельница мифов: что означает SOS?
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Российский шоу-бизнес
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Общество
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
Любовь Степушова Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Горбачёв и Лукашенко — чт﻿о общего при всей разнице
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Чего добились страны СССР за годы независимости
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Чего добились страны СССР за годы независимости
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Сергиенко: Навальный пропал из берлинской клиники "Шарите"
Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства
Чего добились страны СССР за годы независимости
Чего добились страны СССР за годы независимости
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
В Белоруссии провокаторы сработали профессиональнее, чем милиция?
Стало известно, сколько Ефремов заплатит Пашаеву
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников