Поддубный: военные преступники Украины не смогут спать спокойно

Каратели из Вооруженных сил Украины и национальных батальонов в будущем понесут заслуженное наказание за геноцид населения Донбасса. Об этом в беседе с "Правда.ру" сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ранее главный редактор PolitRussia Руслан Осташко выступил с инициативой начать уголовное преследование военных преступников Украины, убивавших и пытавших мирное население Донбасса.

Редакция проекта создала шаблон заявления в Следственный комитет России, который могут отправить все россияне, считающие, что власти РФ должны преследовать военных преступников, устроивших геноцид на юго-востоке Украины лишь за то, что местные жители ассоциировали себя с русской культурой.

Документом, который достаточно просто подписать от своего имени и отправить на указанный адрес, уже воспользовались сотни подписчиков проекта.

Военный корреспондент телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный в беседе с изданием "Правда.ру" заявил, что процесс наказания украинских военных преступников уже запущенен. По его словам, эти люди, конечно же, должны понести наказание перед судом.

"Насколько мне известно, Следственный комитет РФ уже занимается этим вопросом. Доказательства вины военных преступлений, которые совершали солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, активно собираются и анализируются. Это очень правильный процесс", — говорит Евгений Поддубный.

Военкор "России-24" обращает внимание, что российское право не транснационально, поэтому нужно реально подходить к процессу наказания военных преступников, занимавшихся геноцидом населения Донбасса в рамках так называемого АТО.