Два американских стратегических ядерных бомбардировщика B-52H максимально приблизились к Крыму с территории Украины. Самолёты продемонстрировали флаг и учебно отработали по полуострову.
Бомбардировщики находились над селом Агайманы (бывшее Фрунзе) Херсонской области. Расстояние до административной границы с Крымом составляет менее 50 км.
ВКС России не могли сделать перехват из-за того, что американские самолёты находились в воздушном пространстве Украины. После выполнения учебной "отработки" по Крыму бомбардировщики обогнули Азовское море и ушли в сторону Донбасса.
Сделав ещё один круг, бомбардировщики подлетели к Геническу, ближайшей от Крыма точке на границе с Украиной, сообщает "Военный обозреватель".
Ранее американские бомбардировщики отрабатывали нанесение ударов по Сочи и Севастополю. В Сочи в тот момент находились президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.
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