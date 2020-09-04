Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины

Два американских стратегических ядерных бомбардировщика B-52H максимально приблизились к Крыму с территории Украины. Самолёты продемонстрировали флаг и учебно отработали по полуострову.

Бомбардировщики находились над селом Агайманы (бывшее Фрунзе) Херсонской области. Расстояние до административной границы с Крымом составляет менее 50 км.

ВКС России не могли сделать перехват из-за того, что американские самолёты находились в воздушном пространстве Украины. После выполнения учебной "отработки" по Крыму бомбардировщики обогнули Азовское море и ушли в сторону Донбасса.

Сделав ещё один круг, бомбардировщики подлетели к Геническу, ближайшей от Крыма точке на границе с Украиной, сообщает "Военный обозреватель".

Ранее американские бомбардировщики отрабатывали нанесение ударов по Сочи и Севастополю. В Сочи в тот момент находились президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.