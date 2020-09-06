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"Кофе пью": Фургал о жизни в "Лефортово"

Силовые структуры » МВД

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утверждает, что у него нет конфликтов с администрацией "Лефортово", а его отношения с сотрудниками СИЗО строятся на взаимном уважении.

Об этом бывший чиновник рассказал членам ОНК.

"Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые", — процитировал Фургала "Московский комсомолец".

Также Фургал подтвердил, что сейчас находится в одной камере с экс-министром "Открытого правительства" Михаилом Абызовым.

"Я кофе пью, он — чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет", — добавил бывший губернатор.

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