"Кофе пью": Фургал о жизни в "Лефортово"

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утверждает, что у него нет конфликтов с администрацией "Лефортово", а его отношения с сотрудниками СИЗО строятся на взаимном уважении.

Об этом бывший чиновник рассказал членам ОНК.

"Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые", — процитировал Фургала "Московский комсомолец".

Также Фургал подтвердил, что сейчас находится в одной камере с экс-министром "Открытого правительства" Михаилом Абызовым.