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Абызова специально "подсадили" в камеру к Фургалу

Силовые структуры » МВД

Экс-министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова не просто так посадили в одну камеру с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Абызова специально

Об этом рассказал адвокат Фургала Иван Миронов.

"В "Лефортово", где сидят Фургал и Абызов, активно проводятся внутрикамерные разработки с участием арестантов, завербованных оперчастью СИЗО. К несговорчивым со следствием, таким, как Фургал, подсаживают ребят, которые должны разговорить сокамерника, выявить болевые психологические точки, нагнать жути, вывести из морального равновесия. При необходимости добавить в чай психотропных веществ", — утверждает правозащитник.

"Фургал абы с кем разговаривать не будет, а тут вроде как брат по несчастью, из одного чиновничьего сословия. При вербовке агента статус арестованного особой роли не играет, все зависит от его морально-нравственных принципов", — пояснил Миронов.

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