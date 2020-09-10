Курсанты-танкисты на Урале показали мастерство подводного вождения

В преддверии Дня танкиста в ЦВО прошли показательные учения курсантов-танкистов окружного учебного центра. Участие в них приняли более 200 военнослужащих.
На специально подготовленном в Свердловской области вододроме танкисты продемонстрировали навыки подводного вождения своих бронированных машин.
Как сообщила пресс-служба ЦВО, пересекая реку шириной около 100 метров, танки погружались на глубину четыре метра:
"В условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли танками по специальным приборам — гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения боевых машин под водой".
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