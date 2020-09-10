Курсанты-танкисты на Урале показали мастерство подводного вождения

В преддверии Дня танкиста в ЦВО прошли показательные учения курсантов-танкистов окружного учебного центра. Участие в них приняли более 200 военнослужащих.

На специально подготовленном в Свердловской области вододроме танкисты продемонстрировали навыки подводного вождения своих бронированных машин.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, пересекая реку шириной около 100 метров, танки погружались на глубину четыре метра: