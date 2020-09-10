В МВД предлагают упростить получение гражданства России

В МВД разрабатывается проект закона, позволяющий упростить иностранным гражданам получение российского гражданства. Об этом сообщила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

По её словам, проект разрабатывается во взаимодействии с другими федеральными ведомствами, а также с учётом поручений президента. Новый закон призван изменить существующие режимы пребывания иностранных граждан на территории РФ, а так же упростит им процедуру получения гражданства.

Как сообщает портал ridus. ru, предлагается унифицировать процедуру трудоустройства иностранных граждан, а некоторые этапы получения гражданства могут быть отменены.

Проект нового закона о гражданстве был рассмотрен Общественной палатой РФ 9 сентября, сейчас авторы проекта ждут замечаний и корректировок Отмечается, что законопроект будет представлен в окончательной редакции в будущем году.